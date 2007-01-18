Джексон хочет продать Neverland Бекхэму

Известный американский певец Майкл Джексон предпринимает попытки продать ранчо Neverland в Калифорнии другой знаменитости - британскому футболисту Дэвиду Бэкхему Напомним, что игрок мадридского "Реала" достиг соглашения о продолжении карьеры в американском клубе "Лос-Анджелес Гэлэкси". В этой связи он заинтересован в покупке недвижимости в США. Джексон испытывает финансовые проблемы и готов продать особняк с прилегающей к нему территорией за $10 млн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британскую газету The Sun. Жена Бекхэма Виктория находится в США. Ей предстоит осмотреть более 30 особняков, выставленных на продажу. Скорее всего, сделка с Джексоном не состоится, так как ранчо расположено слишком далеко от тренировочной базы новой команды Бэкхема. "Неверленд" стал известен в связи с судом над его владельцем: Джексон обвинялся в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему мальчику. Обвинение утверждало, что на этом ранчо происходило большинство предполагаемых злодеяний певца. Однако 18 месяцев назад Джексон был оправдан присяжными, после чего певец покинул свое владение. Теперь он предпочитает жить за пределами США.