Мордюкова не может оправиться от инсульта

Нонна Мордюкова до сих пор находится в отделении неврологии Центральной клинической больницы. Долгожданное улучшение по-прежнему не наступает. Напомним, осенью прошлого года 81-летняя актриса перенесла повторный инсульт и долго находилась в блоке интенсивной терапии. Вскоре состояние Мордюковой улучшилось. За несколько недель до Нового года звезду выписали из больницы «по техническим причинам» - отделение, в котором лежала Нонна Викторовна, закрыли на профилактику. Мордюкову, состояние которой к тому времени стабилизировалось, решили отпустить домой. Но в канун Нового года самочувствие актрисы резко ухудшилось, и ее поместили в первое отделение неврологии. Врачи знаменитой «кремлевки» сделали все возможное, но от последствий инсульта Мордюкова не оправилась до сих пор. «Состояние стабильное, но поводов для радости нет, - говорят медики. - Нонна Викторовна очень слаба, она вообще не встает с постели».