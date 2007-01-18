Анджелина Джоли и Брэд Питт спасаются от журналистов

Анджелина Джоли и Брэд Питт вместе с детьми перебрались в Новый Орлеан (Луизана) в надежде избавиться от назойливого внимания журналистов Питт сейчас снимается в фильме "Любопытный случай Бенджамина Баттона" как раз в Луизиане. Анджелина и Брэд уже приобрели дом в одном из исторических районов Нового Орлеана. "Нам здесь нравится, – сообщила Анджелина корреспондентам издания Us Weekly. – Дети пойдут здесь в школу. Мы все с нетерпением ждем этого момента". Пока Питт работает, Джоли занимается детьми. По словам друзей, она не только отлично ладит с малышами, но и умеет о них заботиться, сообщает cinema.km.ru. Есть в переезде знаменитой пары и общественное значение: Анджелина и Брэд налаются с помощью этого шага привлечь внимание к проблемам региона, сильно пострадавшего от урагана в 2005 году.