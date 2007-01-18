Программу Нелли Уваровой закрыли с позором

Нелли Уварова после оглушительного успеха сериала "Не родись красивой" получила множество интересных предложений по работе Так, актрисе предложили попробовать себя в роли телеведущей на украинском телевидении. Нелли с энтузиазмом взялась за новую работу. "Я этот день запомню надолго, поскольку это моя премьера на телевидении, – говорила Нелли в самый первый день съемок. – Здесь свои законы, и я их осваиваю". На ток-шоу "Красотки" Уварова вместе со своими героинями обсуждала вечные женские горести и радости, однако должного интереса у аудитории программа не вызвала. Не прошло и полугода, как руководство канала решило закрыть программу, пишет "Комсомольская правда". "Дело в том, что рейтинг программы оказался в два раза ниже ожидаемого, – объяснил заместителю генерального директора украинского канала Глеб Корнилов. – Да еще и стоила она дорого. Любое западное шоу обошлось бы нам раз в пять дешевле".