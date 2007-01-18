Пьяный Влад Топалов ударил девушку по лицу

Гастролируя в Калининграде, Влад Топалов не попал в руки стражей порядка только потому, что его поклонницы оказались добрыми девушками. Зато экс-солист группы "Смэш!!" проявил себя настоящим хулиганом. Он не просто наорал на юных фанаток, кинувшихся к кумиру за автографами, но даже ударил одну из барышень по лицу. Возможно, произошло это случайно, когда певец расталкивал живые преграды на пути в гостиницу. Но пострадавшая девушка уверяет, что от Влада сильно пахло спиртным. Друзья говорят, что обильным возлиянием Топалов отметил примирение с отцом — Михаилом Генриховичем.