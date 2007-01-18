Валерия против педофилов

Рождественские каникулы Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным и детьми провела в Швейцарских Альпах Однако певица не привыкла предаваться праздности. В самом дорогом отеле Страны банков «Badrutts Palace» она устроила живой концерт для толстосумов, которые съехались в Санкт-Мориц на популярный горнолыжный курорт. Ее старания не прошли даром - Валерии удалось собрать € 300 тысяч для международной организации милосердия «Невинность в опасности», пишет «Экспресс газета». Ежегодно в нашем Отечестве, по данным 2-го периодического доклада РФ о выполнении «Конвенции о правах ребенка», выявляют 2000 - 2500 педофилов. Причем в 11 процентах зарегистрированных случаев насильниками малолетних были их учителя. Если в цивилизованном мире отношение к педофилам однозначное, то у нас всем памятен шокирующий закон, принятый депутатами Госдумы: он снижает порог дозволенных сексуальных отношений до 14 лет. В реальности же даже 3 - 5-летние девочки и мальчики являются объектами для половых утех негодяев. Неразборчивые деятели шоу-бизнеса вовсю эксплуатируют эту скользкую тему, наживая миллионы. С экранов телевизоров и с концертных площадок мощным потоком идет пропаганда детской сексуальности. Валерия, прекрасно зная о плачевном положении дел в нашем Отечестве, решила привлечь к решению российской проблемы солидную международную организацию «Невинность в опасности». Эта структура создана при поддержке ООН для предотвращения насилия над детьми и оказания немедленной помощи малолетним жертвам. - Я хочу, чтобы эта мощная организация работала и в России, - заявила Валерия. - Я, будучи многодетной матерью, хорошо понимаю, что будущее детей в наших руках. И очень важно, чтобы мы объединили наши усилия и все вместе начали бороться со злом! Супруг и продюсер певицы Иосиф Пригожин договорился с руководством отеля «Badrutts Palace, чтобы они предоставили зал для благотворительного концерта Валерии. Каждое место продавалось за 1000 швейцарских франков (€800). Больше половины билетов приобрели российские миллионеры, отдыхающие в Санкт-Морице. Валерия пела, как и всегда, вживую. Собранные € 300 тысяч певица передала в фонд «Невинность в опасности».