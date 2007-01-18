Бейонси запоёт по-испански

Нежданный успех ждал Бейонси (Beyonce) вскоре после того, как она выпустила испаноязычную версию песни «Irreplaceable». Хит оккупировал все латинские чарты и получил рекордное число голосов поддержки. Внезапный успех вынудил Бейонси принять решение переиздать свой альбом на латинском рынке, включив в него несколько испанских песен. Пока что планируется как минимум 4 испанские версии уже существующих песен, а для исполнения одной из новых, под названием «Beautiful Liar» певица планирует пригласить колумбийскую поп-звезду, Шакиру (Shakira).