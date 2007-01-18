Певица Мика Ньютон: Мою песню «В плену» пел весь зал

- Мои песни зазвучали в «Кадетах» благодаря российской компании Velvet-music, к которой обратились создатели сериала. Прослушав мой альбом, они взяли в проект сразу четыре песни: «В плену», «Луна-парк», «Факт» и «Белые лошади». Эти песни вошли в новый альбом «Теплая река» - он посвящен кинематографу. Осенью меня пригласили на вечеринку по поводу окончания первого сезона сериала в России. Я была поражена, когда при первых аккордах песни «В плену» зал встал и начал мне подпевать. Пели режиссеры, продюсеры и сами «кадеты». А продюсер Александр Роднянский наговорил мне кучу комплиментов. Очень ждала начала сериала в Украине. Очень позитивный, добрый фильм. Веселый и драйвовый - все, как я люблю. - В этом сериале поет также группа «Корни». Вы знакомы с ребятами? - К сожалению, нет. Думаю, «1+1» пригласит нас всех, и мы познакомимся. - Это первая ваша работа в российском кино? - Мои песни звучат и в комедии «От 180 и выше», и в фильме «Жизнь врасплох», где я сыграла одну из главных ролей. По сути - саму себя, но через несколько лет. Режиссер фильма Александр Бруньковский услышал мои песни, увидел меня на концерте в России и решил, что ему для роли ведущей реалити-шоу - молодой, но уже очень популярной мировой звезды - нужна именно я. - Не приглашали ли вас поучаствовать в украинских сериалах? - Предложения были, но на тот момент я была или занята записью альбома, или же проект мне был не интересен. А вообще я бы очень хотела сняться в качественном украинском фильме. В добром и мудром.