Ирина Билык: «Всем своим мужчинам я оставляю на память по машине»

За более чем 15 проведенных в родимом шоу-бизнесе лет певица и композитор Ирина Билык представала перед публикой в разных ипостасях - борца за украинскую песню, иконы, ангела, секс-символа и королевы эстрады. Теперь ее называют отечественной Памелой Андерсон... Вот уже полгода на интернет-форумах, в электричках и просто на кухнях народ горячо обсуждает не ее новые песни, проекты и клипы, а форму сосков и размер груди: мол, каков будуарчик, таков и репертуарчик. Самое обидное, что приложил к этому руку ее бывший бой-френд хореограф Дмитрий Коляденко. Поклонники звезды удивлялись: что общего у возвышенной Иры и этого амбициозного, скандального провинциала? Увы, любовь зла... Речь уже шла о свадьбе, но марш Мендельсона для влюбленных так и не прозвучал - последовал разрыв. О причинах ходят самые невероятные слухи. Поговаривают, провинилась Ирина тем, что не оценила эксклюзивные трусы с выложенной камнями от Сваровски надписью: "Dima Kolyadenko" (в них он обрядил свой балет). По другой версии, парочка не поделила некоего очаровательного юношу... Отомстил Дмитрий жестоко - интимные фотографии Билык, сделанные им в минуты душевной близости и предназначенные для домашнего альбома, продал журналу "Папараzzи". (Перед этим за ту же сумму предлагал "Бульвару Гордона"). На вырученные 10 тысяч долларов Коляденко собирался купить себе швейцарские часы с бриллиантами, но, узнав, какими словами честят его за это в интернете, пообещал перечислить деньги детскому дому... Даже те, кто поначалу считал скандал пиар-акцией, убедился - страсти эти не фальшивые, а настоящие. Почему же Ирина не обратилась в суд, не потребовала запретить публикацию неприличных фото? - возникает вопрос. Может быть, верила, что экс-любовник одумается? Cкорее всего, не хотела, чтобы окружающие решили, будто ей в 36 лет есть что скрывать... Кстати, хотя редакция журнала отказалась самые непристойные снимки публиковать, можно легко догадаться, что на них изображено. Достаточно вспомнить, что в поставленных Билык танцах Коляденко не раз имитировал половой акт, а в свой день рождения организовал шоу со сниманием трусов... Неужто и из их отношений он сделал такое же шоу? Тяжела и неказиста жизнь украинского артиста... В Черновцах зал, где Ирина Билык давала концерт, пикетировали, в Тернополе за то, что посмела запеть по-русски, ее забросали яйцами, но хулиганские выходки не вывели певицу из душевного равновесия, не сорвали выступление. Для женщины, которая пережила предательство, все это мелочи...