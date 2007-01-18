Муз ТВ взялось за пластическую хирургию

Герои программы «Страшно красивые» - 12 девушек и два парня. С помощью пластических хирургов, дантистов, визажистов и стилистов они будут на глазах телезрителей становиться миловидными и обаятельными. - К нам на кастинг приходили тысячи желающих измениться. Были и буквально помешанные на пластических операциях люди, - рассказала нам продюсер Александра КАРПОВА. - Например, один молодой человек, у которого уже была неудачная попытка исправить нос, хотел лечь под нож еще раз, а заодно сделать операцию на скулах, вставить имплантаты в икроножную мышцу и сделать липосакцию живота. И это при том, что в его внешности не было никаких особенных изъянов! Конечно, таких участников отсекали сразу. Некоторым пришлось отказать по медицинским показаниям. Например, кастинг проходила девушка, которая похудела за год на 60 килограммов. Она была похожа на сдувшийся мяч - лишняя кожа на ней буквально висела. Наши хирурги отказались делать ей операцию, так как это очень рискованно и вряд ли кто-то возьмет ответственность за ее здоровье. А еще во время кастинга мы заметили интересную тенденцию: подавляющее большинство девушек мечтают о большой груди, а молодые люди хотят исправить нос. В программе герои не смогут меняться, исходя только из собственных желаний. Им будут делать те операции, которые действительно необходимы и не противопоказаны их здоровью.