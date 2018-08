Элтон Джон - музицирование на подмостках

Вслед за многими коллегами, решившими принять участие в постановке мюзиклов в Вест Энде, знаменитый певец Элтон Джон (Elton John) принял решение выкупить права на постановку мюзикла «Priscilla, Queen Of The Desert». Элтону, которого уже опыт в постановке театральных шоу, сам спродюсирует шоу и, вполне вероятно, станет его режиссёром. По словам самого музыканта, «Priscilla, Queen Of The Desert» станет первой ласточкой, а в дальнейшем в планах Сэра Элтона сценическая постановка еще нескольких классических кинопроектов.