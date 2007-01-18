Получит ли Тамара Гвердцители концертный зал в подарок?

Сегодня замечательная певица отмечает юбилей

Тамара только что вернулась с гастролей по Франции. Приехала в Москву и почувствовала себя опять в Европе. «У нас настоящая парижская зима», - сказала Тамара.



- А вы, наверное, привыкли встречать день рождение с крещенскими морозами?



- В свой день рождения я всегда в хорошем настроении, и это не зависит от погоды. Светлый праздник, в любом возрасте за него нужно благодарить Бога. Как отношусь к круглым датам? Как к поводу для концерта.



- Где будете отмечать?



- В ресторане гостиницы «Метрополь». Специально устраиваю день рождения в ресторане, потому что дома каждая женщина превращается в домохозяйку. Надену красное или зеленое платье - еще не решила, какое из них. Мой сын специально прилетит из Лондона, где он учится в университете.



- Какой подарок хотели бы получить?



- Мечтаю, чтобы мне подарили зал на 250 мест, в котором я могла бы давать концерты и приглашать других артистов. А мама обещала сделать огромный торт с заварным кремом, который готовила мне в детстве. Возле него я буду ощущать себя 10-летней девочкой.



- Мужчину своей мечты пока не встретили?



- Еще нет. Хотя мне кажется, что «мужчина моей мечты» - это все равно что воздушные замки, женские иллюзии и химеры.

