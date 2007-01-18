Малахов ушел в запой

Спев в новогоднем проекте Первого канала «Две звезды» с Ксенией Собчак, Андрей Малахов даже не предполагал, что продолжит свою эстрадную карьеру... с королем поп-сцены Филиппом Киркоровым! Не побоявшись опасного вируса, который был обнаружен у ведущего «Пусть говорят», Филя исполнил с ним дуэтом знаменитую «Розу чайную». Дуэт неожиданно возник на закрытой вечеринке в одном из столичных ресторанов, где Малахов был тамадой, а Киркоров - приглашенной звездой. На протяжении всего вечера Филя пребывал в прекрасном настроении, то и дело поздравляя виновницу торжества с 18-летием. Телеведущий же был явно в подавленном состоянии. Король поп-сцены из кожи вон лез, чтобы развлечь Малахова, который в конце вечеринки принялся заливать грусть-тоску белым вином, пишет газета «Твой день». И это - несмотря на строгие запреты врачей! Не зная, как еще помочь Андрею справиться с депрессией, Киркоров вдруг объявил, что следующую свою песню исполнит в дуэте с Малаховым. От такого неожиданного поворота Андрей пришел в щенячий восторг. - С Распутиной и Собчак я уже зажег, но чувствую, сейчас будет погорячее! – кричал Малахов. Погорячее действительно стало. Две звезды на глазах у изумленной публики прыгали, как дети, держались во время песни за руки и между куплетами заливались смехом. Если бы их видела Маша Распутина, то наверняка бы удавилась от зависти. Ближе к концу вечеринки в зале появился Дима Билан, которого гости уже отчаялись дождаться. Дело в том, что у певца задержался самолет, на котором он летел из Франкфурта. Однако Билана публика приняла весьма прохладно. Гостям были гораздо интереснее выпивка и закуска, чем выступление певца. Но Дима не растерялся и спокойно отработал свои номера. А когда на сцену выбежали два братика именинницы, трех и одиннадцати лет, Дима и вовсе воспрял духом. Он с большим удовольствием возился с ними прямо во время своего выступления и даже спел с малышом хит «Невозможное возможно».