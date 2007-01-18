На берлинском фестивале покажут полноцветную версию фильма «Гамлет» 1920 года

На грядущем кинофестивале в Берлине будет продемонстрирована отреставрированная полноцветная версия фильма "Гамлет" 1920 года выпуска. Показ станет первым со времени появления ленты, снятой на цветную пленку 87 лет назад. Кроме того, в программе фестиваля можно будет увидеть картину Джованни Пастроне Cabiria, вышедшую в 1914 году. Помимо этого, будет показана звуковая версия фильма Cabiria, вышедшего в 1931 году, и считавшаяся утерянной до недавнего времени. По мнению организаторов, раритетные ленты "Гамлет" 1920 года и обе версии Cabiria, представляют определенный интерес для зрителя и "неплохо подходят под идею самого фестиваля", сообщает Reuters. Однако на Berlin International Film Festival, который открывается в феврале 2007 года, будет продемонстрированы не только фильмы далекого прошлого. Так, например, вниманию зрителей будут представлены такие ленты, как "Письма с Иводзимы" Клинта Иствуда и "Пограничный городок" с популярной певицей Дженнифер Лопез (Jennifer Lopez) и актером Антонио Бандерасом (Antonio Banderas) в главных ролях. Также будут продемонстрированы несколько европейский картин, положительно отмеченных кинокритиками. Среди них – драма Die Faelscher, созданная австрийским режиссером Стефаном Рузовицким (Stefan Ruzowitzky), лента французского режиссера Жака Риветта Ne touchez pas la hache, созданная по мотивам произведений Бальзака и другие работы. Откроет Берлинале 2007 года биографический фильм, рассказывающий о легенде мировой музыки – француженке Эдит Пиаф.