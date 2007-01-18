Украина намерена покорить русский шоу-бизнес

Украинский холдинг «МедиаПрофиль» открывает продюсерское агентство, главным направлением деятельности которого станет продвижение поп- и рок-исполнителей, а также «нестандартных» артистов на европейский и мировой рынки. На сегодняшний день для развития двух проектов агентства уже привлечено $2,5 миллиона. Как пишет «Коммерсантъ», это самая большая сумма, вложенная в украинских артистов. Эти деньги будут потрачены на развитие двух проектов - 21-летнего вокалиста Александра Тищенко и молодежной поп-рок-группы. На данный момент это самые крупные инвестиции в новые музыкальные проекты в Украине. Главным направлением деятельности компании станут молодые исполнители поп-рока и певцы с уникальными вокальными данными. «Мы намерены занять свободные ниши. Проще всего набрать девочек и создать группу «Поющие трусы», но при этом остается много хороших исполнителей, которых можно продавать, но за которых другие продюсеры не берутся»,– рассказал Андрей Гулык. По его словам, агентство планирует ориентировать своих артистов на российский, а затем и на мировой рынки. Выбранное направление работы другие участники рынка сочли правильным. «На Украине очень много женских коллективов и очень мало молодых певцов, так же как и групп»,– считает продюсер Игорь Лихута. Однако к планам нового агентства он отнесся скептически. «Суммы в миллионы долларов в украинских исполнителей пока еще никто не вкладывал. Это российские объемы вложений, но там артисты сразу покрывают всю русскоговорящую аудиторию СНГ. Перед тем как вывести проект на мировой уровень, надо найти язык общения. Украинских исполнителей, по сути, вообще нет за рубежом – никто не устраивает турне и не делает кассовых концертов. На самом деле мы там и не сильно нужны. Все зависит от профессионализма продюсеров. Если новому агентству удастся за такие деньги сделать проект на уровне t.A.T.u или Алсу, то я первым сниму перед ними шляпу, тем более если их проекты будут позиционироваться как украинские»,– объяснил господин Лихута. На данный момент продюсерское агентство холдинга «МедиаПрофиль» готовится к записи альбомы своих исполнителей, выпуск которых запланирован на весну. Сейчас новая компания ведет переговоры с российским музыкантом Максимом Фадеевым о написании песен для одного из проектов.