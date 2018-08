Украинская «Аврора» не осилила «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила список фильмов на иностранном языке, которые будут претендовать на «Оскар». Список выглядит так: "Вода" (Water) - Канада "Дни славы" (Days of Glory) - Алжир "Лабиринт Фавна" (Pan's Labyrinth) - Мексика "После свадьбы" (After the Wedding) - Дания "Витус" (Vitus) - Швейцария "Жизни остальных" (The Lives of Others) - Германия "Авеню Монтень" (Avenue Montaigne) - Франция "Черная книга" (Black Book) - Нидерланды "Возвращение" (Volver) - Испания Фильм украинского режиссера Оксаны Байрак "Аврора, или что снилось спящей красавице" в список не вошел. По материалам Variety.com