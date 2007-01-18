Кобзон тайно играет в казино

У патриарха российской эстрады Иосифа Кобзона такая же болезнь, как и у примадонны Аллы Борисовны: он посещает казино почти каждый день и играет лишь с «однорукими бандитами». До ссоры с Пугачевой Кобзон был клиентом того же игрового зала. Став врагом Аллы, Кобзон сменил казино. В прошлогодние cвятки мы пришли туда погадать на женихов с Ксенией Собчак. Когда Ксюша решила вычислить, откуда придет суженый, и кинула по русскому поверью валенок, за ее спиной раздался смех - валенок угодил в пришедшего поиграть Кобзона, пишет «Комсомольская правда». Кстати, говорят, что после того как российский парламент принял решение закрыть все игорные дома в Москве, Алла Пугачева теперь играет и на дому. По слухам, Примадонна стала почетной клиенткой закрытого онлайн-казино. Для этого певице потребовалось всего лишь освоить Интернет