Мадонна зачастила со звонками в 911

Знаменитая поп-звезда Мадонна (Madonna) едва не повторила печальную участь британской принцессы Дианы, когда её автомобиль, передвигавшийся с большой скоростью, подвергся нападению со стороны нескольких машин. Сообщается, что две больших машины совершили попытку вытеснить машину Мадонны с шоссе и лишь мастерство личного водителя певицы и мощность её автомобиля позволили им уйти от преследования. Естественно, что Мадонна тот час же позвонила в полицию и детально доложила о произошедшем, ведь совсем недавно её уже атаковали какие-то телефонные анонимы, а дорожное нападение, по мнению Мадонны – звено той же цепи.