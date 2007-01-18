«9 рота» выбыла из борьбы за «Оскар»

Оглашен список девяти картин, которые будут претендовать на «Оскар» в номинации «лучший иностранный фильм». Финальная пятерка определится а 23 января, а победителя назовут 25 февраля. Пока список претендентов выглядит следующим образов – «Дни славы» (Алжир), «Вода» (Канада), «После свадьбы» (Дания), «Авеню Монтань» (Франция), «Чужие жизни» (Германия), «Лабиринт Фавна» (Мексика), «Черная книга» (Нидерланды), «Возвращение» (Испания), «Витус» (Швейцария). Снятая российскими кинематографистами картина «9 рота» в этот список не входит. Напомним, что правила вручения награды в номинации «лучший иностранный фильм» изменились. Раньше для выбора лучшей пятерки претендентов привлекались сотни членов комитета. Теперь же таким образом было выбрано 9 картин, а еще четыре отсеются после голосования, в котором примет участие 30 человек.