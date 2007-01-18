В Нью-Йорке неизвестные едва не убили Мадонну

Мадонна едва не погибла в автокатастрофе. После участия в ток-шоу на американском телевидении певица возвращалась в свои апартаменты в Нью-Йорке (звезда постоянно проживает в Лондоне, но владеет недвижимостью и в США), когда ее водитель заметил, что их машину преследуют два больших автомобиля. Вскоре они попытались столкнуть машину певицы с дороги. Напуганная Мадонна позвонила по мобильному телефону в полицию, а шоферу в конце концов удалось набрать скорость и оторваться от злоумышленников. Погоня происходила в самом центре города - на Пятой авеню, передают «Факты». Инцидент крайне встревожил 48-летнюю Мадонну, ведь за последний месяц она получила ряд писем с угрозами. По сообщению некоторых СМИ, письма шлют защитники прав животных, разгневанные тем, что певица недавно появилась на публике в шубе из меха шиншиллы стоимостью почти 70 тысяч долларов. Мадонна даже была вынуждена расширить штат телохранителей.