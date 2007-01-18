У Пинк утонул любимец

Пинк в отчаянии. Её бульдог Элвис погиб. Как сообщает газета “The Sun”, пёс утонул в бассейне на вилле в Лос-Анджелесе, когда остался без присмотра на короткое время. Певица нашла бездыханное тело животного на дне бассейна, после того, как вернулась домой. Отсутствовала Пинк всего один час. 27 летняя певица пыталась пса привести в чувство, но безуспешно. Пинк и её муж Кэри Харт (Carey Hart) очень опечалены потерей любимца. Один из друзей звёзд сказал: “Елвис был как ребёнок для Пинк и Кэри. Они потрясены.”