Lordi открыли ресторан

Фронтмен финских монстров Lordi - Mr. Lordi в новом году приступил к работе сразу над двумя важными проектами. Первый - это релиз пластинки 'The Arockalypse' в Америке, который запланирован на 20-ое марта. Второй - тематический ресторан 'Lordi's Rocktaurant', открывший свои двери для посетителей 15-ого декабря в Финляндии. Ресторан обладает "специфической атмосферой и кухней". Его интервьер украшен сценическими костюмами Lordi и другими памятными вещами, а в меню присутствуют мясные лорди-блюда. "Одно из моих любимых блюд - бифштекс с кровью, политый шоколадным чили-соусом и посыпанный кунжутовыми семечками, - говорит Мистер Лорди. - Естественно, это одно из фирменных предложений ресторана. Я знаю, что далеко не всем по вкусу вид сочащегося кровью мяса, но мы же Lordi!" Источник: www.specialradio.ru.