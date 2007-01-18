Ewan McGregor станет Куртом Кобейном?

Жизнь Kurt Cobain стала объектом внимания множества книг и фильмов за прошедшие несколько лет со дня смерти музыканта. Вдова Кобейна - Courtney Love наконец-то одобрила сценарий к официальной киноленте о жизни и творчестве лидера Nirvana. В основу сюжета ляжет биография "Heavier Than Heaven", написанная Charlie Cross. Ходят слухи, что на главную роль Кортни выбрала актера Ewan McGregor. Правда это или вымысел таблоидов, предстоит узнать не скоро, поскольку продюсеры картины рассказывают, что проект находится на очень ранней стадии создания, и вполне возможно, что его может не быть вообще.