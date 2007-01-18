Джессика Симпсон: бессонница без секса

Джессику Симпсон мучает бессонница. Певица и актриса уже несколько месяцев ночами напролёт “кусает подушку”. О причине она поведала газете “Bild”. Со слов Джессики: ” Я очень плохо засыпаю. Я очень неудовлетворена сексуально.” Джессика Симпсон летом 2006 года развелась с Ником Лэчеем (Nick Lachey). С тех пор она официально одинока. Однако в прессе постоянно возникают слухи о любовных связях 26 летней звезды. Ей приписывали связь с солистом группы “Maroon 5″ Адамом Грином (Adam Green) и Джоном Мэйером (John Mayer). Но Джессика постоянно опровергает эти домыслы.