Мэрайя Кэри ненавидит глянец

Живой секс-символ, популярная певица Мэрайя Кэри (Mariah Carey) призналась, что никогда не любила сниматься для обложек журналов и долгое время была вынуждена терпеть все эти съёмки. «С детства девушки смотрят на обложки журналов и видят навязываемый образ. Каждая мечтает быть похожей на звезду, истязает себя диетами и пытается «вогнать» себя в образ. Я была такой, до тех пор, пока не поняла, как делаются такие фотографии. Поверьте, если меня снять под определенным углом, светом и макияжем, я могу казаться секс-символом, а если сделать всё не так, то я останусь обычной женщиной! Истинная сексуальной заключается в каждой женщине, в её уникальности. А потому все женщины должны понять, что лишь несоответствие образам, индивидуальность и уникальность могут сделать каждую действительно привлекательной.