Кемирон Диас и Джастин Тимберлейк: от дружбы ни следа

Кемирон Диас и Джастин Тимберлейк разошлись после разрыва отношений, как “в море корабли”. По сообщениям британской газеты “Mirror”, при посещении вечеринки после церемонии “Золотого Глобуса”, они избегали друг друга , как только могли. Диас развлекалась весь вечер с Леонардо ДиКаприо. Тимберлейк провёл вечер в компании с Эмили Блант (Emily Blunt). Кемирон и Джастин официально подтвердили свой разрыв совсем недавно. И это после четырёх лет совместной жизни. Кемирон Диас живёт сейчас у своих родителей в Пальм Бич (Palm Beach).