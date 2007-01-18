Вячеслав Малежик вспомнит Beatles и «Скифов»

Юбилейный концерт «Так недавно и давно…» заслуженного артиста России Вячеслава Малежика состоится в Государственном Кремлевском дворце 17 февраля, в день 60-летия музыканта. В мероприятии примут участие Юрий Антонов, Павел Буре, Александр Градский, Нани Брегвадзе, Юрий Лоза, Александр Маршал, Вячеслав Добрынин, Виктор Салтыков, группа «Чиж и Ко» и др. «Я пытался собрать компанию «негламурных» артистов - тех, кто не появляется в глянцевых журналах. И это было основным моим критерием отбора. И хотелось, конечно, чтобы концерт получился достаточно стильным», - поведал о системе подбора гостей артист. «Сценарный ход концерта – это своеобразная прогулка по моей жизни, начиная от моих деревенских впечатлений, когда меня на все лето отправляли в ссылку к бабушке в деревню в Тульскую область, - рассказал корреспонденту Intermedia Малежик. - Потом – какие-то первые походы в кинотеатр в 50-х годах, когда перед началом кино в этих залах играли ансамбли в составе: гитара, аккордеон, кларнет и контрабас, а потом, соответственно, начнется уже мое рок-н-ролльное детство. Дальше будет кусок моего вокально-инструментального прошлого, где я сыграю хиты, которые мне посчастливилось спеть одним из первых либо первым в ансамблях «Пламя», «Голубые гитары» и «Веселые ребята». Я надеюсь, что я спою песню «Первый поцелуй» Игоря Гранова, песню «200 лет», которую сам сочинил, и которая дала мне так называемую «путевку в жизнь». Будет также блок романсовых песен, ведь когда я учился играть на гитаре – в первую очередь научился играть романсы и бардовские песни, а уже потом начал изучать творческое наследие Beatles». По словам артиста, песни легендарной ливерпульской четверки, творчество которой когда-то вдохновило Вячеслава на написание первой песни, обязательно прозвучат в концерте, став своеобразным сюрпризом для поклонников. Так, знаменитый хит «Yesterday», скорее всего, будет исполнен в дуэте с Вячеславом Добрыниным. Г-н Малежик поведал, что собирается спеть в дуэте с Сергеем Чиграковым знаменитый «Полонез», а с Юрием Антоновым – «Не умирай, любовь». Особую роль в концерте сыграет ансамбль «Концертино», в состав которого входят струнный квартет, контрабас, рояль, флейта и гобой. «Но не всегда «Концертино» будет играть целиком: в прелюдии и песне «Моцарт» они сыграют в полном составе, а дальше я буду выдергивать по мере надобности тех или иных музыкантов. Песня «Пора прощаться» будет очень интересно переаранжирована: буду я с гитарой, виолончель и контрабас». Г-н Малежик также рассказал, что концерт может получиться непредсказуемым даже для него самого ввиду необычного состава сопровождающих музыкантов: «Большую часть первого отделения я буду играть с группой, которая называется Street Dogs. Половину этого коллектива составляют ребята, с которыми я когда-то давно начинал играть рок-н-ролл, это московская легендарная группа «Скифы» - Сергей Дюжиков, Юрий Валов, и к ним в подмогу приедет из Америки же (эти ребята в настоящее время – американцы) Юрий Фокин, барабанщик, который достаточно хорошо известен старому поколению любителей музыки, по работе в группе «Цветы». Мы пока не репетировали вместе, они прилетят из Соединенных Штатов 10 февраля. Мы связались по Интернету, по телефону, я рассказал, что бы хотел от них получить».