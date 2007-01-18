Экстремальное шоу Лаймы Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле, выступавшая в дуэте с актером Сергеем Жигуновым в проекте "Две звезды", вскоре вновь порадует телезрителей своим появлением на экране. И если в "Двух звездах" Лайма привычно пела, то новое шоу с участием Вайкуле будет экстремальным. В числе прочих знаменитостей певица значится в списках участников нового проекта Первого канала "Властелин горы". Съемки программы будут проходить в живописном альпийском местечке Монженевр, сообщают в пресс-службе канала. Туда уже завезли более тридцати тонн оборудования, над обслуживанием которого работает группа из трехсот человек. Ведущим "Властелина горы" вопреки ожиданиям будет вовсе не Дмитрий Нагиев, зарекомендовавший себя в других крупных проектах "Большие гонки" и "Большой спор". Новую программу поручили знаменитому фигуристу Евгению Плющенко. В стартовой версии "Властелина горы" будут принимать участие команды из России и Украины. Кроме Лаймы Вайкуле экстремальные испытания предстоит пройти Екатерине Гусевой, Алексею Немову, Александру Носику, Ольге Будиной, Лолите, Сергею Астахову, Светлане Хоркиной, Дмитрию Дюжеву и Вячеславу Разбегаеву. Впрочем, создатели программы обещают вскоре пополнить список экстремальщиков другими не менее звучными именами. А съемки "Властелина горы" начались с того, что Евгений Плющенко показал пример абсолютного бесстрашия. Увидев простирающуюся далеко внизу горнолыжную трассу, фигурист воодушевился и со словами: "Вот это спуск!" лихо преодолел дистанцию.