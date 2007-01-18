Украина может потерять уникальную коллекцию старопечатных книг

Музею книги в Остроге Ровенской области угрожает разрушение. Из-за несовершенной системы отвода воды с крыши стены учреждения поразил грибок. Часть книг уже пришлось перенести в сухие помещения. 500-летняя Луцкая башня в старинном Остроге. С семидесятых годов минувшего века здесь находится музей книги. За все время его существования ремонты здесь делались только косметические, поэтому ситуация в здании просто катастрофическая, - жалуются ученые. Из-за несовершенного строения крыши – высокая влажность, а стены поражает грибок. Экспозицию на третьем этаже уже закрыли. Анатолий Хеленюк, старший научный сотрудник музея: «Как видите, грибок распространился, уже вся северная стена поражена, да и южная тоже. Вообще старопечатные книги здесь нельзя хранить, да и любую книгу. Потому что влажность и солнце - это первые враги книги. А здесь такая сырость, в которой нельзя экспонировать книги». В музее хранится уникальная коллекция старопечатных книг – полторы тысячи экземпляров. Среди них и известная Острожская библия первопечатника Ивана Федорова. Часть книг уже нуждается в немедленной реставрации – склеились страницы. Заведующая музеем объясняет, что ремонта крыши, который уже завершают, недостаточно. Нужны деньги на капитальный ремонт. Светлана Позиховская, заведующая музеем: «В случае, если эти деньги не поступят, это будет катастрофа. Потому что под пряму угрозу попадает уникальная коллекция старопечатных книг, полторы тысячи экземпляров, из которых часть 16 века. Коллекция одна из лучших в Украине, поэтому потеря будет непоправимой». Областные чиновники о проблеме знают. Говорят, нужных на ремонт средств пока нет. Надо ждать государственную субвенцию. Петр Давидюк, руководитель управления культуры облгосадминистрации: «Пока что мы этой суммы не знаем, пока что нет. Надеемся, что будут. Зная политику президента по поддержке исторических городов, думаем, что будет». Пока же работники музея с грибком борются сами. Стены моют и белят. Но признаются, этим старопечатные книги не спасешь.