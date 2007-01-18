Боярский не приехал на свадьбу друга

Знаменитый актер Михаил Боярский пропустил знаменательное событие – пятую по счету свадьбу друга и коллеги Игоря Старыгина, известного всем по роли Арамиса.Зато все остальные "мушкетеры" на торжестве присутствовали. Избранницей Игоря Старыгина стала Екатерина Табашникова, редактор фотоотдела одного из печатных изданий. Разница в возрасте супругов 20 лет. До того, как заключить официальный брак влюбленные несколько лет прожили в гражданском браке. На свадьбу молодожены пригласили только близких друзей. Пришел ближайший друг и одноклассник Старыгина Александр Ревазов, телеоператор. К Екатерине из Финляндии приехала подруга Катя Катаева. Была общая подруга молодоженов режиссер Лена Никитан. И, конечно, были "мушкетеры" — Валентин Смирнитский с женой, Вениамин Смехов с женой и Владимир Балон. Не смог приехать только Михаил Боярский из Питера. "Так что все прошло весьма скромно, но душевно", - рассказала Табашникова.