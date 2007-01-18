Шок! Зять Юлии Тимошенко продается за 25 гривень!

Зять Юлии Тимошенко Шон Карр приедет в Ивано-Франковск. Целый час британец в наколках со своей группой «Ди Ви Эс» будет развлекать инвано-франковских поклонников рока на концерте «Рок-взрыв». Выступление состоится в Народном доме «Княгинин». Будет ли сопровождать рокера супруга Женя Тимошенко, не известно, сообщает организатор концерта Владимир Ластавецкий. Увидеть рок-звезду можно будет всего лишь за 25 гривень (стоимость входного билета). Кроме Шона Карра в концерте примут участие группа «Борщ», ивано-франковские коллективы «Пан Пупець», «Коробка», «Один» и «Сина машина». По материалам: інформ.служба ТРК ''ВЕЖА''