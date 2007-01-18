Dolce & Gabbana открыли собственный ресторан

Итальянский дуэт дизайнеров Dolce & Gabbana открыл в Милане собственный ресторан, получивший название Dolce & Gabbana Gold. Ресторан расположился в старом миланском здании, перестроенном по проекту архитектора Джанмарии Торно (Gianmaria Torno) и +ARCH. Как можно предположить из названия, при оформлении интерьера Gold, разработанного Доменико Дольче (Domenico Dolce) и Стефано Габбана (Stefano Gabbana) при участии знаменитого дизайнера Ферручио Лавиани (Ferrucio Laviani), были использованы самые дорогостоящие материалы, прежде всего золото: по мнению дизайнеров, оно наилучшим образом отражает их концепцию роскоши. В ресторане несколько зон: позавтракать можно в кафе, пообедать – в бистро, а поужинать – в ресторане, расположенном на втором этаже. Униформа официантов, естественно, разработала самими Dolce & Gabbana – в бистро это джинсы и блейзеры, а в ресторане – брюки, смокинг, рубашка и галстук.