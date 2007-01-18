Ксения Новикова не беременна: официальное заявление PR – службы "Блестящих"

Материалы о беременности Ксении Новиковой уже не раз публиковались в желтых СМИ. Теперь появилась информация о том, что «Блестящие» распадаются, а Аня Семенович уходит в сольную карьеру. Мы официально хотим заявить, что это неправда, а очередные вымыслы журналистов. Никому из девушек не грозит увольнение. Коллектив находится на пике популярности, у них много концертов, съемок. И речи о том, чтобы закрыть группу, ни у кого не возникало. Единственное, что правда из всего – это то, что Аня собирается принять участие в зимних олимпийских играх в Ванкувере. На данный момент по этому поводу ведутся переговоры. Источник: PR – СЛУЖБА «Блестящие Продакшн»