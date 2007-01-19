Анастасия Заворотнюк прячет детей от бывшего мужа

Актриса Анастасия Заворотнюк, уезжая на съемки фильма "Код Апокалипсиса" в Малайзию, всерьез опасалась, что ее бывший муж Сергей Стрюков похитит детей – Аню и Майкла, поэтому доверила малышей Сергею Жигунову, который отвез их в свой загородный дом в Абрамцеве Однако сохранить это в тайне, как сообщает "Твой день", не удалось: Стрюков узнал от друзей о местонахождении детей. "Когда мне сказали, что дети сейчас находятся в Абрамцеве, я был в шоке, – говорит Дмитрий. – Зачем их от меня прятать?! Я же не монстр какой-то! Тем более увозить их к Жигунову! Я просто хочу видеть своих детей. Но из-за своих непонятных страхов Настя лишила меня возможности видеть самое дорогое, что есть в моей жизни". Затем Анастасия решила, что и в Абрамцеве дети не находятся в безопасности, и тайно перевезла Аню и Майкла в Малайзию. Стрюков пришел в ярость, когда узнал, что актрисе удалось сделать это без его согласия.