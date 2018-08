Garbage воссоединяются

Музыкант и продюсер Бач Виг (Butch Vig) заявил, что творческий отпуск группы Garbage подходит к завершению Коллектив планирует записать несколько новых песен к концу февраля 2007 года. Эти трэки будут включены в сборник хитов Garbage, который группа планирует выпустить позже в этом году. "Также мы обсуждали возможность выпуска сборника ремиксов и би-сайдов", – добавил Виг. Кроме того, 31 января 2007 года Garbage впервые выступит с концертом после перерыва, который продолжался более года. Одновременно Виг продолжает работать в качестве продюсера, сотрудничая с группами Jimmy Eat World и Against Me. Напомним, что Виг продюсировал альбомы таких исполнителей, как Nirvana, Smashing Pumkins и Sonic Youth. Проект Garbage, инициатором создания которого стал именно Бач Виг, появился в 1994 году. Группа выпустила четыре полноценных альбома, последний из которых, Bleed Like Me, был выпущен в 2005 году, после чего коллектив приостановил свою деятельность.