У Веры Брежневой роман с олигархом

Так сложилось, что в прессе редко появляется информация о личной жизни участниц коллектива "Виа Гра" Однако на днях в музыкальной тусовке прошёл слух о том, что один из самых состоятельных людей Украины Игорь Коломойский, совладелец футбольного клуба "Днепр", также занимающийся банковским делом, металлургией и продажей нефти, подарил сексапильной блондинке Вере Брежневой "Мерседес" за 200 000 долларов, пишет "КП". Говорят также, что Коломойский является и бойфрендом Брежневой. По оценкам польского журнала "Впрост", бизнесмен в 2006 году был на 13-м месте в списке самых богатых людей Центральной и Восточной Европы с состоянием в $6,3 млрд. Естественно, обладая таким капиталом, Коломойский не жалеет денег на женщин, которые ему симпатичны.