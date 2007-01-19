Самые богатые женщины шоу-бизнеса

Американский деловой журнал Forbes составил список 20 самых богатых женщин в сфере шоу-бизнеса. В рейтинг попали женщины, которые за свою карьеру в кино, музыке, на телевидении или в издательстве скопили самые крупные состояния. Чтобы попасть в топ-20, знаменитость должна иметь по меньшей мере 45 млн. долларов. При подсчете, помимо зарплат и гонораров, учитывались также недвижимость, акции и другое имущество. При этом журнал сразу исключил из списка так называемых "не работающих" знаменитостей, таких как Барбра Стрейзанд, а также представительниц старой голливудской гвардии, например, Элизабет Тейлор. Большинство женщин в рейтинге сколотили состояния путем диверсификации своей деятельности. Опра Уинфри, например, не только ведет свое шоу, но и владеет журналом и продюсерским бизнесом. Бритни Спирс имеет доходы от рекламы и выпускает линию духов. Джоан Роулинг превратила Гарри Поттера из героя детской книги в настоящую франшизу. Дженнифер Лопес тоже выпускает духи и линию одежды, а Жизель Бюндхен заработала свое состояние, не только работая моделью, но и на продаже сандалий в Бразилии. Сложнее всего было посчитать состояние тех женщин, которые в шоу-бизнесе уже давно. Так, Мадонна с начала 80-х продала около 200 млн. своих альбомов по всему миру, а также снялась в ряде неудачных фильмов. Она владеет несколькими объектами недвижимости, и оценка ее состояния является скорее заниженной, чем завышенной, сообщает журнал. Самой богатой актрисой в списке оказалась Джулия Робертс, которая первой в Голливуде получила за роль в фильме 20 млн., сравнявшись с мужчинами. Среди других знаменитостей, которые зарабатывают преимущественно актерством, можно назвать Николь Кидман и Кэмерон Диас. Самыми молодыми знаменитостями в списке стали 20-летние близняшки Мэри-Кейт и Эшли Олсен, которым принадлежит компания Dualstar Entertainment. ТОП-20 богатейших женщин в шоу-бизнесе: 1. Опра Уинфри – $1,5 млрд 2. Джоан Роулинг – $1 млрд 3. Марта Стюарт – $638 млн 4. Мадонна – $325 млн 5. Селин Дион – $250 млн 6. Мэрайя Кэри – $225 млн 7. Джэнет Джексон – $150 млн 8. Джулия Робертс – $140 млн 9. Дженнифер Лопес – $110 млн 10. Дженнифер Анистон – $110 млн 11. Мэри-Кейт и Эшли Олсен – $100 млн 12. Бритни Спирс – $100 млн 13. Джудит Шейндлин – $95 млн 14. Сандра Буллок – $85 млн 15. Кэмерон Диас – $75 млн 16. Жизель Бюндхен – $70 млн 17. Эллен Деженерс – $65 млн 18. Николь Кидман – $60 млн 19. Кристина Агилера – $60 млн 20. Рене Зелвеггер – $45 млн По материалам factnews.ru