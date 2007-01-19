Наталья Бочкарева стала мамой! (ФОТО)

В семье Натальи Бочкаревой, звезды сериала ТНТ «Счастливы вместе», пополнение! 4 января у актрисы Натальи Бочкаревой и совладельца фитнес-клуба Николая Молодцова, родился сын. Вес - 3700 граммов, рост - 52 сантиметра. Мальчика назвали Ванечкой. Иван Николаевич Молодцов и его мама чувствуют себя прекрасно. Удивительно, но и по сценарию сериала «Счастливы вместе» героиня Натальи – Даша Букина — тоже ждала ребенка. Это совпадение удачно отразилось на работе всей съемочной группы – актрисе не пришлось мучаться с накладным животом, да и присутствие беременной женщины на площадке – хорошая примета. К радости всех поклонников семейства Букиных на ТНТ, декрет Наташи будет коротким. Съемки новых серий начнутся уже в середине февраля. 10 января, когда счастливой маме пришла пора выписываться из роддома, перед входом в здание собралась целая толпа: коллеги, друзья и родные пришли поздравить Наталью и Николая с первенцем. Но оказалось, что для праздника есть еще один, не менее веский повод… Николай признался, что скоро в семье произойдет еще одно радостное событие: «Мы с Наташей вместе уже пять лет и очень любим друг друга, поэтому в самом ближайшем будущем планируем, наконец, пожениться».