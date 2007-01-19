Собчак не сожгли на костре!

Актриса нового скетчкома ТНТ «Женская Лига» Анна Ардова приняла участие в съемках нового сериала «Бешеная», главная роль в котором досталась ведущей «Дома-2» Ксении Собчак. Анна Ардова: «С Ксенией мы на площадке ни разу не пересеклись, но, мне кажется, ее героине больше повезло, хотя бы потому, что ее никто не собирался сжечь на костре». Собчак сыграла провинциальную певицу Маргариту Лямкину, которая изо всех сил «косит» под Мэрилин Монро и ведет светский образ жизни. Ее неожиданная смерть послужила началом скандального расследования. Анне Ардовой досталась роль Хрумкиной – главного редактора журнала и по совместительству сектантки с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которая мешает милиции раскрыть преступление: «В одной из сцен меня собирались сжечь на костре, я ужасно испугалась. Вот и снимайся после этого в триллерах, вот в «Женской Лиге» у нас все по-доброму, по-хорошему, никто никого не убивает, ну, по крайней мере, специально».