Японцы без ума от Сан Саныча

Бессменный прораб «Школы ремонта» на ТНТ Сан Саныч провел зимние каникулы в Италии. Вместе с женой и дочкой он наслаждался архитектурой, теплой погодой и вкусной едой, а также покорил сердца японских туристов. Александр Гришаев – страстный поклонник Италии. Этой зимой он на две недели уехал в страну пиццы и спагетти, чтобы набраться сил на целый год. Сан Саныч с семьей успели многое: погулять по Колизею и Римскому Форуму, посетить знаменитый Фонтан Треви и Пантеон, съездить в модный Милан, и, конечно же, покормить голубей на площади Сан-Марко в Венеции. Там, разумеется, Сан Саныч захотел покататься на гондолах. Но когда он сел в лодку, среди остальных туристов началась невообразимая суета: «Туристы из Японии так оживились, увидев в меня в гондоле, что я поначалу даже испугался. Они стали меня фотографировать с бешеной скоростью и что-то радостно кричать. Наверное, их впечатлили мои размеры. На минуту я почувствовал себя национальной звездой». Александр не сомневается, что летом опять поедет в любимую Италию, чтобы посетить Флоренцию и Неаполь, купить недостающие магнитики на дверь холодильника и сделать еще больше фотографий на память. (В этот раз Сан Саныч привез «всего лишь» 750 снимков).