Тина Кароль сблизилась с индонезийскими крокодилами

Перед тем как приступить к обязанностям ведущей теле-шоу «Танцы со звездами-2», Тина Кароль отдохнула вдали от Родины, на острове Бали, расположенном в Иноднезийском архипелаге. Туда певица отправилась с целой компанией коллег по прошлогоднему проекту «Стань зiркою», в числе которых была Алена Мозговая и Кирилл Туриченко. Отдых протекал традиционно. Днем артисты либо загорали на пляже, либо отправлялись на экскурсии, а по вечерам собирались в ресторане. Когда артисты решили спеть песни под гитару, то к их компании пожелали присоединиться не только соотечественники, но и граждане других пост-советских стран. Во время совместных застолий компания наших звезд больше всего сдружилась с ребятами из Донецка, которые помогали нашим девушкам обороняться от довольно навязчивых местных кавалеров. Из всех экскурсий на певицу самое большое впечатление произвела поездка на крокодилью ферму. В качестве сувенира Тина привезла с собой из поездки красивые ракушки, которые насобирала на побережье. А своему любимому режиссеру Алану Бадоеву артистка привезла в подарок подушечку, оформленную национальными орнаментами.