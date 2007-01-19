Юля Савичева выступила с гневным заявлением

Юля Савичева опровергла слухи о проблемах с голосовыми связками. Публикуем заявление Юлии Савичевой без купюр. В последние дни мало кем уважаемые желтые издания активно распространяют информацию о неком закрытом концерте в Москве, на котором я якобы не могла петь и вообще порвала связки. Все это иллюстрируется выдуманными подробностями – проблемы с алкоголем, расплакалась на сцене, лечусь сырыми яйцами. Более того, от моего лица публикуются какие-то комментарии. Официально заявляю, что никому никаких комментариев не давала и с голосом у меня в полном порядке. Любой желающий может убедиться в этом, посетив мои ближайшие концерты. 19 января я выступаю в московском клубе «Ибица», 27 января – в московском казино «Кристалл». Спасибо недоброжелателям за рекламу