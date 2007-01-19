Cкандал! Гарик Сукачев ударил микрофонной стойкой фотографа

Осенью прошлого года Гарик Сукачев занялся своим очередным кинопроектом и на время распустил группу. Отдавая должное киноамбициям г-на Сукачева, следует отметить, что рок-сообщество было не очень довольно, потому как любителей живых концертов хоть и на время, но все же лишили одной из лучших живых команд в стране. Но сейчас жизнь налаживается. “Я закончил большую часть съемок, — поведал Гарик “МК” за кулисами фестиваля. — Весной у меня небольшие досъемки и монтаж, так что до марта вполне могу себе позволить выступать на сцене. А потом снова за кино”.