Киркоров снимется в «Ералаше»

Руководитель «Ералаша» Борис Грачевский уговорил Филиппа сняться в своем юмористическом журнале примерно месяц назад. - Он мне сам как-то признался, что не прочь попасть в «Ералаш», - поделился Грачевский. - Конечно, для меня это большая честь. Ведь Алла Борисовна когда-то отказалась у нас играть! На пробы Киркоров приехал без опоздания. В байкерской кожаной «косухе», потертых джинсах и темных очках Филя больше смахивал на рок-звезду, чем на короля эстрады. Обсудив с Грачевским дату начала съемок, Киркоров внимательно изучил сценарий. По сюжету Фил должен перевоплотиться в занудного учителя психологии, который поучает маленькую девочку. В финале его нудной лекции малышка должна будет так закричать, что у героя Киркорова от ужаса сначала встанет дыбом шевелюра, потом запотеют огромные очки, а под конец бедного учителя и вовсе сдует ветром, пишет «Комсомольская правда». Когда Грачевский предложил Киркорову для сцены, в которой у него взъерошатся волосы, просто сильно начесать волосы, Филя недовольно заворчал: - Тогда под конец съемок я буду лысым! Мне уже однажды так начесали волосы, что пришлось выстригать запутанные пряди. Нет! Буду играть только в парике! Гримерши притащили из кладовки несколько париков. Но ни один из них не налез на Киркорова. - Ну почему у всех умных людей такие головы большие? - улыбался Грачевский. В итоге Филе подошел лишь один парик - чудаковатый экземпляр, в котором певец напоминал управдома из «Бриллиантовой руки». Архаичные очки с широкой черной оправой и вовсе смотрелись на певце нелепо. - Очки страшные... Может, без них обойдемся? - с надеждой посмотрел на Грачевского артист. - Да ты что! Они хоть и неказистые, зато их носил известный чемпион мира по шахматам! - умело приврал Грачевский. Киркоров скривился, но все же согласился с режиссером. - Но ваш парик я точно не надену. Закажите мне шевелюру у мастера, который делает парики Алле Борисовне! - заявил Филипп. Борис Юрьевич пообещал купить у мастера Пугачевой хороший парик. Съемки «Ералаша» начнутся на следующей неделе.