Братья Грим попали в «гнездо разврата»

Зимние каникулы в Таиланде солист группы «Братья Грим» Костя Бурдаев планировал провести спокойно, с женой Лесей, но все вышло иначе. По настоятельной рекомендации сотрудника турагентства влюбленные поселились на самой развратной улице - Патайи. - Странно, что нам посоветовали именно этот отель, мы вроде бы не похожи на двух одиноких пожилых немцев, которые прилетают снимать девушек, - пожимает плечами Костя. Тем не менее парочка не стала отказываться от местных удовольствий. В первый же день Костя с Лесей попали в «гнездо разврата», посетив вечеринку тайских прелестниц. - Они выдували табачные кольца, играли на трубе, надували воздушные шарики и все это проделывали таким местом, что даже стыдно вслух произнести, - краснеет Костя. А вот шоу тайских трансвеститов, на которое любопытная парочка отправилась после, не произвело на них должного впечатления.