Анастасия Стоцкая готовит альбом с украинскими песнями

В новом альбоме 24-летней певицы Анастасии Стоцкой половина песен будет на украинском языке, а половина — на русском. Первую песню ”Замерзаю от твоих слов” Стоцкой написал киевский музыкант Дмитрий Климашенко. В прошлом году он стал со продюсером Стоцкой, вместе с Филиппом Киркоровым. Дмитрий отвечает за репертуар Анастасии, а Киркоров — за деньги, которые зарабатывает певица. — Для меня петь на украинском было нетрудно, — говорит Стоцкая, — ведь мои родители — из Киева. Папа — врач, мама училась в Киевском художественном училище. Они познакомились на даче под Очаковом. Я танцевала и играла на ложках в киевском ансамбле ”Кияночка”. Когда мой брат вступал в Московский театральный институт, наша семья переехала в Москву. Но мы до сих пор иногда в разговор вставляем украинские слова. В России это сейчас стало модным. Анастасия говорит, что идея записать диск с украинскими песнями появилась после ”Звездных вечеров”, которые в Киевском театре имени Франка устроили спортсменка Стелла Захарова и оперный тенор Владимир Гришко. Там Настя впервые исполнила свою песню ”Замерзаю...” — Я увидела всех своих старых друзей, — рассказывает певица, — и поняла, что Киев мне и до сих пор родной.