t.A.T.u. заставили «Фабрику» петь в пижаме

Девчонки из группы «Тату» устроили скандальную вечеринку в одном из подмосковных отелей. Дресс-код для гостей был очень строгим – пижама и комнатные тапочки. Вечер открыли подружки Юли и Лены из группы «Фабрика». Пели девчонки, правда, под «фанеру», чем слегка огорчили Волкову. Юля решила показать всем мастер-класс. «Татушка» выскочила на сцену и экспромтом исполнила пять песен. А кульминацией вечеринки стало пижамное дефиле. Специально приглашенные модели вместе с «татушками» продемонстрировали под музыку свои ночные наряды, пишет газета «Твой день». - Мы давно хотели устроить что-нибудь необычное, - с восторгом рассказала Юля. – Так надоели эти пафосные наряды. А в пижамах все чувствуют себя наравне. Да и движения такая одежда не сковывает – очень удобно танцевать.