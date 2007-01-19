Бывший муж Бритни обеднел

Бывший муж Бритни Спирс, экс-танцор и рэппер-неудачник Кевин Федерлайн (K-Fed) отчаянно нуждается в деньгах. Не привыкший стеснять себя в тратах Кей Фед находится в таком затруднительном денежном положении, что попытался вернуть в магазины одежду, которую ему покупала когда-то жена. По сообщению агентства Intermedia, в декабре бывший танцор хотел вернуть в магазин Maxfield в Лос-Анджелесе одежду марок Libertine и Mastermind Japan общей стоимостью $15.000 с неоторванными ярлыками, но получил отказ и тогда попытался взять кредит, чтобы получить хоть какие-то наличные деньги. В жизни Федерлайна есть и светлые моменты. Видимо, мужчины сочувствуют альфонсу-неудачнику, над которым не поиздевался только ленивый. Только этим можно объяснить то, что Кевина пригласили выступить в одном из перерывов финала американского футбола Super Bowl, который состоится 4 февраля. Тогда у Федерлайна появятся деньги, ведь Super Bowl - одно из самых рейтинговых ТВ-зрелищ в мире. Только в США за его трансляцией наблюдают около 144,4 миллиона человек. Правда, гонорар за выступление Кевина пока не разглашается. Выступить на Super Bowl - честь даже для настоящих звезд. Ранее в перерыве финала выступали такие звезды, как Пол Маккартни, легендарные Rolling Stones, Майкл Джексон, Дайана Росс, Глория Эстефан, Фил Коллинз и другие. Бритни было отказано в участии в этом мероприятии в этом году, ввиду ее последних похождений без трусов. Но она вряд ли расстроилась, так как явно не хочет лишний раз видеть своего «экс». Может, она и ведет себя иногда легкомысленно, но она явно добродушная и не скупая женщина. Последним обстоятельством когда-то активно пользовался ее муж, а недавно она подарила 300 долларов одному американскому бомжу. Бритни проезжала по улице Лос-Анджелеса, когда увидела бездомного. Певица не поленилась доехать до ближайшего банкомата, чтобы снять с карточки наличные, и, вернувшись, отдала их мужчине. «Бритни опустила стекло своего автомобиля и протянула парню $300 со словами: «Удачи и счастливого Нового года», - сообщил очевидец изданию US Weekly. – По-моему, у парня чуть не случился сердечный приступ».