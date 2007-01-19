Витас не смог увезти из Китая собственный портрет!

Пограничники амстердамского аэропорта задержали российского поп-певца Витаса по подозрению в контрабанде предметов искусства. При личном досмотре у него было изъято шелковое полотно, на котором был изображен Витас в образе корейского принца. Интерес полиции вызвал то, что полотно было изготовлено из дорогого шелка с использованием золотых нитей, сообщают "Подробности". По словам продюсера Витаса, тубус и полотно в нем были подарены певцу состоятельными поклонниками из Кореи (группа возвращалась из Тайпея в Москву транзитным рейсом через Амстердам). "Мы по незнанию неправильно задекларировали подарок, за что и поплатились", – сообщил продюсер российского исполнителя. Как стало известно, после задержания последовал разговор, и в итоге было принято решение о взыскании с Витаса штрафа (около $10 тыс.), после чего певца отпустили домой, оставив шелковое полотно для дополнительной экспертизы.