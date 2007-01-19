Скандал! В Москве неизвестные жестоко избили директора театра Романа Виктюка

Неизвестные жестоко избили директора театра Романа Виктюка Игоря Краснопольского. Об этом в пятницу сообщила пресс-атташе театра Татьяна Цвелева. После нападения, которое произошло около девяти вечера в четверг, Игоря Краснопольского в тяжелом состоянии, с множеством ссадин и ран доставили в Первую Градскую больницу, где ему наложили швы. Кроме того, врачи диагностировали у Игоря Краснопольского сотрясение мозга. По мнению самого пострадавшего, нападение могло быть связано с его профессиональной деятельностью, сообщает РИА "Новости". По предварительным данным, нападавших было двое. "Игорь Янович в тяжелом состоянии, с множественными ссадинами и ранами был доставлен в первую городскую больницу, где ему были наложены швы и выявлено сотрясение мозга", - сообщили в театре. По факту нападения на директора театра Романа Виктюка Игоря Краснопольского правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.